العالم اليوم - 6 ملايين صندوق مواد غذائية.. السيسي يطلق مبادرة "كتف في كتف"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مارس 2023 10:19 مساءً - أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، مبادرة اجتماعية بعنوان "كتف في كتف"، لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال السيسي إن المبادرة، التي أطلقت من ستاد القاهرة الدولي، تهدف إلى "المساهمة في تخفيف غلاء الأسعار، نتيجة الأزمة الكبيرة التي يمر بها العالم أجمع ومصر أيضا".

وأعرب الرئيس إن "الحاضرين يمثلون جميع المصريين باختلاف طبقاتهم، وشريحة من كل المجتمع المصري، من رجال أعمال وقطاع خاص ورجال دولة. يقومون بدور جميل في وقت صعب".

وأضاف أن المبادرة ستساهم في التخفيف على المواطنين، من خلال توزيع 6 ملايين صندوق مواد غذائية.

وتأتي الاحتفالية تتويجا لجهود 300 ألف متطوع شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة المواد الغذائية، لتوزيعها على 20 مليون شخص بجميع محافظات مصر.

وتوسط السيسي صورة تذكارية مع عدد من المتطوعين وممثلي المبادرة.

تفاصيل المبادرة الجديدة

تستهدف تلك المبادرة بالأساس دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، لتخفيف العبء عنهم في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وبدأها التحالف الوطني للعمل الأهلي في المحافظات الحدودية.

وكشف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي في مصر محمود الجارحي، لموقع "دوت الخليج"، تفاصيل الإعداد لتلك المبادرة، بالقول:

التجهيز لإطلاق مبادرة "كتف في كتف" استغرق عدة أسابيع.

الهدف الرئيسي من المبادرة توزيع 6 ملايين صندوق مواد غذائية قبل شهر رمضان على الأسر الأولى بالرعاية، أو الأكثر استحقاقا، بمشاركة كافة المؤسسات المنضوية تحت مظلة التحالف.

كان هناك إطلاق تجريبي للمبادرة، في 16 محافظة كـ"بروفة أولية" قبل الانطلاقة الكبرى، وجرى توزيع العديد من صناديق الغذاء على المستحقين.

ستنطلق السيارات اليوم محملة بصناديق المواد الغذائية بعد إتمام الاستعدادات، في جميع المحافظات المصرية، للوصول للمستحقين وفق قاعدة بيانات سبق إعدادها وتجهيزها من قبل التحالف الوطني.

الصندوق يضم السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية على مائدة الإفطار في رمضان.

هناك تنسيق تام بين المؤسسات وتضافر جهود بشكل غير مسبوق مع العمل وفق قاعدة بيانات موحدة ومدققة، للأسر الأكثر احتياجا في مصر.

ما هو التحالف الوطني للعمل الأهلي؟