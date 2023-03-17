العالم اليوم - الأهلي ينعش آماله برباعية إفريقية.. وهذا سيناريو التأهل

انتم الان تتابعون خبر الأهلي ينعش آماله برباعية إفريقية.. وهذا سيناريو التأهل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مارس 2023 10:19 مساءً - أنعش الأهلي المصري آماله بالتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الانتصار خارج الديار برباعية نظيفة على القطن الكاميروني، مساء الجمعة.

ولعب الدور الأبرز في فوز الأهلي نجمه محمود عبد المنعم "كهربا" الذي سجل ثلاثية "هاتريك"، قبل أن يضيف الجنوب إفريقي بيرسي تاو الرابع للأحمر.

وأنعش الأهلي آماله بتحقيق التأهل الصعب من المجموعة الثانية، ورفع رصيده إلى 7 نقاط، مع تبقي مباراة مصيرية أخيرة له أمام الهلال السوداني.

وستتجه الأنظار إلى مباراة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني، السبت، حيث ستحدد النتيجة بقاء الأهلي في المنافسة أو الوداع المبكر.

كيف يستطيع الأهلي التأهل؟