رئيس «cop28» يطالب ماكرون بالمزيد من التمويل المناخى

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتى الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 الذى تستضيفه الإمارات، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى قصر الإليزيه بباريس، الجمعة.





حضر اللقاء شما بنت سهيل المزروعى وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية ورائدة الشباب فى مؤتمر المناخ "كوب 28"، وسفيرة دولة الإمارات لدى فرنسا هند مانع العتيبة.

وأكد الجابر والمزروعى لرئيس فرنسا، أن الإمارات تحرص على أن يقود مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخى COP28 العمل الهادف والوحدة العالمية، عندما يتعلق الأمر بـ"هدف الـ1.5 درجة مئوية".

وناقش الجابر وماكرون قمة المناخ COP28 المقبلة، والحاجة إلى إصلاح عالمى للمؤسسات المالية، وإتاحة المزيد من التمويل المناخى ومعالجة التحديات الاقتصادية التى تواجهها الدول الضعيفة.

كما شدد كلاهما على أهمية تعزيز العلاقة الاستراتيجية الوثيقة بين دولتى الإمارات وفرنسا، والاستفادة من القيادة الفرنسية فى توحيد العمل العالمى المتضافر لتحقيق أهداف "اتفاق باريس للمناخ".

يقول علماء إنه منذ نهاية العصر الجليدى الأخير قبل نحو 12 ألف عام وتطور الحضارات البشرية، لم يتغير قط متوسط درجة حرارة هواء الكوكب على المدى الطويل أكثر من 1.5 درجة، فوق متوسط مستقر عند 14 درجة مئوية.

لكن فى غضون عقد من الزمن، من المتوقع أن تؤدى انبعاثات الوقود الحفرى المتراكمة فى الغلاف الجوى واحتباس المزيد من طاقة الشمس، إلى تجاوز حرارة الكوكب لهذا الحد البالغ 1.5 درجة مئوية.

كان الجابر أكد فى وقت سابق، أن الأولوية القصوى بالنسبة له هى الإبقاء على هدف خفض الاحتباس الحرارى إلى 1.5 درجة مئوية قائما.

تتطلع الإمارات إلى استقبال العالم فى مؤتمر الأطراف "كوب 28"، والعمل مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق نتائج ومخرجات متوازنة وطموحة وشاملة للجميع لتكون إرثا يمنح الأمل للأجيال المقبلة.