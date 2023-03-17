بوروندى ترصد حالات إصابة بمرض شلل الأطفال

جدة - نرمين السيد - وأكدت السلطات البوروندية - فى بيان نقلته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة - أنه تم تشخيص حالة إصابة بمرض شلل الأطفال لطفل يبلغ من العمر أربع سنوات، غير محصن، فى الجزء الغربى من البلاد، وطفلين آخرين كانا على اتصال بالطفل، كما عثر المسؤولون على آثار للفيروس فى عينات الصرف الصحى، مما يؤكد تفشى المرض.
من جانبها، أعلنت حكومة بوروندى، عزمها بدء حملة تحصين فى غضون أسابيع، تهدف إلى حماية جميع الأطفال حتى سن السابعة.
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