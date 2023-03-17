العالم اليوم - تونس.. استقالة وزير الداخلية بعد وفاة زوجته

انتم الان تتابعون خبر تونس.. استقالة وزير الداخلية بعد وفاة زوجته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مارس 2023 08:16 مساءً - أعلن وزير الداخلية في تونس توفيق شرف الدين، الجمعة، استقالته من منصبه، وعزا ذلك إلى حاجته لرعاية أسرته بعد وفاة زوجته العام الماضي.

وقال شرف الدين، على هامش إشرافه على تخرج الدورة 73 لضباط صف الحرس الوطني، إن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قبل استقالته.

وتابع: "الأمانة ساقتني لوزارة الداخلية، والأمانة ساقتني الآن أيضا لأخلع عن نفسي هذه المسؤولية، لأن هناك أمانة أخرى نادتني".

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت أن سعيّد التقى شرف الدين الأربعاء بقصر قرطاج، في لقاء تناول الوضع العام في البلاد والدور الموكول لقوات الأمن في فرض احترام القانون على الجميع.

وأضافت: "تطرق الاجتماع إلى التصدي للاحتكار والمضاربة غير المشروعة".