إصابة 3 أشخاص جراء قصف أوكرانى لدونيتسك خلال الساعات الماضية

جدة - نرمين السيد - أعلنت بعثة مركز التحكم والتنسيق المشترك للقضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية فى جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، إصابة 3 أشخاص جراء قصف للقوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية.





وأضافت البعثة "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية أراضى جمهورية دونيتسك الشعبية 34 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أسفر عن إصابة ثلاثة من المدنيين نتيجة القصف".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأوضحت أن مناطق جورلوفكا ودونيتسك وماكييفكا وياسينوفاتايا تعرضت للقصف، كما لحقت أضرار بمبانى سكنية.

وقصف الجيش الأوكرانى جمهورية دونيتسك بقاذفات صواريخ متعددة ومدفعية من عيار 155 ملم و152 ملم و122 ملم، وفقا للبعثة.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير من العام الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.