العالم اليوم - أردوغان: سنبدأ التصديق على طلب فنلندا الانضمام إلى الناتو

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مارس 2023 06:22 مساءً - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن تركيا ستبدأ إجراءات التصديق في البرلمان على طلب انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعدما "اتخذت البلاد خطوات ملموسة للوفاء بتعهداتها".

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي إن تركيا ستواصل المباحثات مع السويد حول القضايا المتعلقة بالإرهاب، وإن طلب ستوكهولم الانضمام إلى الحلف سيتوقف بشكل مباشر على الإجراءات التي ستتخذها.

وتابع: "عندما يتعلق الأمر بالوفاء بتعهدات في مذكرة تفاهم ثلاثية، رأينا فنلندا تتخذ خطوات صادقة وملموسة".

يأتي ذلك فيما يزور الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو أنقرة للقاء نظيره التركي، بعد 10 أشهر من تقديم فنلندا والسويد طلب الانضمام للناتو في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وبموافقة أردوغان، يمكن أن يحال طلب فنلندا الآن للبرلمان التركي، حيث يتمتع حزب الرئيس وحلفاؤه بأغلبية، ويتوقع التصديق قبل إجراء تركيا انتخاباتها في 14 مايو المقبل.

وكان أردوغان لمح الأربعاء إلى أن بلاده قد توافق على انضمام فنلندا للناتو، بعد زيارة نينيستو.

وتتطلب عضوية الناتو موافقة جماعية من الدول الأعضاء، لكن المجر وتركيا رفضتا التصديق حتى الآن على طلب الجارتين الشماليتين.