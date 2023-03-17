موسكو تفرض عقوبات على 23 بريطانياً
أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، عن إدراجها 23 مواطنا بريطانيا من القوات المسلحة والقضاء ونظام السجون في بريطانيا في قائمة الممنوعين الخاصة بالعقوبات.
وقالت الوزارة في بيان لها: "بشأن الاستخدام النشط للحكومة البريطانية لآلية فرض عقوبات أحادية الجانب ضد الأفراد والمنظمات المحلية، فضلا عن الجهود الشاملة التي يبذلها البريطانيون لتقديم الدعم العسكري التقني لأوكرانيا، فقد تم اتخاذ قرار بإدراج عدد من ممثلي القوات المسلحة وهياكل الدعاية والسلطة القضائية ونظام السجون في المملكة المتحدة (23 شخصا في المجموع"، وفق وكالة "نوفوستي".
وأوضحت أن القائمة تضم ضباطا في القوات المسلحة البريطانية، ممن "شاركوا في تنظيم التدريبات على أراضي المملكة المتحدة، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا لأفراد الجيش الأوكراني للقيام بعمليات قتالية ضد الجيش الروسي، بمن فيهم قادة التشكيلات التي قدمت معلمين لهذا الغرض".
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