الأسد: الحرب على سوريا أثبتت أن الغرب لن يتغير

الأسد: الحرب على سوريا أثبتت أن الغرب لن يتغيرأكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن الحرب على بلاده أثبتت أن الغرب لن يتغير فهو يسعى لتحويل الدول الأخرى إلى دول تابعة له تلبي متطلباته، ولو كان على حساب مصالحها.

وقال الرئيس الأسد في مقابلة مع قناة (روسيا 1) نُشرت اليوم الجمعة: إن كل ما فعله الغرب وكل ما قام به هو عكس ما يتحدثون به من مبادئ إنسانية مزيفة، فهم بارعون فقط بتصدير المصطلحات التي وضعوا لها مضموناً بطريقتهم، وجزء كبير من العالم صدقها،

وأشار إلى أن الشيء ذاته يتكرر اليوم في روسيا التي كان تقسيمها وإضعافها هدفاً غربياً عمره (300) عام ولم تبدأ المشكلة بموضوع أوكرانيا أو جزيرة القرم.

وأوضح أن الحرية مصطلح جميل لكن يمكن أن تكون هذه الحرية هي حرية الإنسان في أن يقتل الآخرين، وأن يخرب وأن يقوم بكل شيء سيئ، وبمعنى مشابه الديمقراطية فبالنسبة للغرب هي أن تكون عميلاً لهم لتصنف لديهم بأنك ديمقراطي.