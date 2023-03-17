جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، أنَّ مستشار السياسات الخارجية بـ "الكرملين" يورى أوشاكوف، قال اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيبحث صراع أوكرانيا مع نظيره الصينى شى جين بينج، خلال زيارة رسمية يقوم بها شى إلى موسكو بعد أيام، كما أن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو سيشارك فى المحادثات مع شى، وإن "التعاون العسكرى الفنى" سيجرى بحثه خلال الزيارة.





وقال أوشاكوف للصحفيين: "فى السنوات الأخيرة، تم تشكيل طبيعة ودية خاصة وموثوقة فى العلاقات الشخصية لقادة البلدين، واعتبرنا أنَّ الزعيمين التقيا بصيغ مختلفة نحو 40 مرة. وكانت هذه الاتصالات دائماً مثمرة ومفيدة للغاية من أجل العمل على أرض الواقع لدولنا فى مختلف المجالات"، كما سيناقش الطرفان خلال المحادثات قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تطوير الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجى بين روسيا والصين". وأشار الكرملين إلى أنه سيتم التوقيع على عدد من الوثائق المهمة عقب محادثات بين بوتين وشى جين بينج، وكذلك سيتم الاتفاق على تعميق التعاون الروسى الصينى على الساحة الدولية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية.. الرئيسان الروسى والصينى يبحثان التعاون العسكرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.