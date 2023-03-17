العالم اليوم - عقب انهيار "سيليكون فالي".. منصات التواصل في دائرة الاتهام

انتم الان تتابعون خبر عقب انهيار "سيليكون فالي".. منصات التواصل في دائرة الاتهام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مارس 2023 05:20 مساءً - تساءل خبراء اقتصاد، مؤخرا، بشأن ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي تؤدي إلى انهيار البنوك، عقب انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي، الذي يُعد أسرع انهيار لمصرف في التاريخ.

ووصف عضو الكونغرس الأميركي باتريك ماكهنري، رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي، هذا الحدث المالي الذي شغل العالم بأول إفلاس بنكي يغذيه تويتر.

وتحدثت تقاريرُ إعلامية أميركية عن دورٍ رئيس لعبته منصة تويتر فاقم ذعرَ المستثمرين والمُودِعين، فتم سحب 42 مليار دولار في يوم واحد الأسبوع الماضي، مما ترك مليار دولار فقط في رصيد نقدي سلبي.

وبلغ عدد التغريدات يوم الخميس وحده، قبل أن تبلغ الأزمة ذروتها يوم الجمعة، 200 ألفِ تغريدة، شارك فيها مؤسسون ورؤساء تنفيذيون لعدد من الشركات الفاعلة في قطاع التكنولوجيا.

في اليوم السابق لانهيار البنك، لجأ العديدُ من أصحاب رؤوس الأموال البارزين إلى تويتر، واستخدموا حساباتِهم لإطلاق تحذيرات مرفقة بهاشتاغات ساهمت في انتشار تغريداتهم.

ويقول خبراء إن تسهيل المصارف عمليات سحب الأموال عبر أحدث التطبيقات المالية على أجهزة المحمول كانت سابقة في عالم المصارف.

يقول أستاذ الإذاعة والتليفزيون في جامعة بنها والخبير في الإعلام الرقمي، فتحي شمس الدين: