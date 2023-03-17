العالم اليوم - مجلس الشيوخ لوزير الدفاع الأميركي: أرسل إف 16 لأوكرانيا الآن

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مارس 2023 04:23 مساءً - تلقت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) رسالة من 8 أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، يطاليون فيها الوزير بإرسال مقاتلات "إف 16" إلى الجيش الأوكراني "على وجه السرعة".

وأعلن مكتب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أنه تلقى رسالة من 8 أعضاء في مجلس الشيوخ، 5 ديمقراطيين و3 جمهوريين، يطالبونه فيها أن يقرر البنتاغون إرسال مقاتلات "إف 16" على وجه السرعة، أي "الآن"، وفقا لما جاء في مضمون الرسالة.

لماذا يريد الأعضاء إرسال المقاتلات إلى أوكرانيا؟

اعتبر أعضاء مجلس الشيوخ أن تسليم كييف هذه المقاتلات سيكون "مغيرا لقواعد الحرب ضد موسكو"، كما سيمنح سلاح الجو الاوكراني "قدرات متفوقة وجيدة" في ساحة المعركة.

أعضاء مجلس الشيوخ، وهم الديموقراطيون مارك كيلي ومارتن هينريتش وتامي داكوورث وتيم كاين وجاك روزين، والجمهوريون تومي توبيرڤيل وتيد باد وليزا موركوفسكي، دعوا الوزير أوستن إلى تقديم تفسيرات واضحة حول تردد إدارة الرئيس جو بايدن بإرسال هذه المقاتلات.

وتأتي هذه الرسالة بعدما قررت دولتان في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في الساعات الماضية، وهما سلوفاكيا وبولندا، تزويد كييف بطائرات حربية من طراز "ميغ 29" روسية الصنع.

موقف واشنطن