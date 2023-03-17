بيسكوف: روسيا تمدد صفقة الحبوب لـ60 يوماً

بيسكوف: روسيا تمدد صفقة الحبوب لـ60 يوماًأعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين الروسي دميتري بيسكوف، أن بلاده ستمدد صفقة الحبوب لمدة 60 يوما.

وبحسب وكالات الأنباء الروسية جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الجمعة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت على لسان نائب الوزير ألكسندر غروشكو، أن موسكو، مقابل التزامها بالصفقة، تسعى لضمان الوفاء بجميع الالتزامات المقابلة، وإزالة جميع العقبات أمام توريد المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية.

ويذكر أن العمل بصفقة الحبوب الحالية سينتهي يوم غد السبت، فيما تعتمد روسيا في قراراتها على مدى فعالية الجزء الخاص بتصدير المنتجات الزراعية الروسية.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد دعا إلى تنفيذ صفقة الحبوب، والجزء المتعلق بتصدير الأغذية والأسمدة الروسية.