نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الإعلان عن طرح عطاء المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق العام الحالي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 17 مارس 2023 04:10 مساءً - دوت الخليج :- كشفت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي،الأربعاء، عن موعد الإعلان عن طرح العطاء للمطور للمدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق، مبينة أنه خلال الربع الأول من العام الحالي سيتم الإعلان عن الطرح.

وقالت الزعبي إن الملف الأهم بين الأردن والعراق إقامة المدينة الاقتصادية على الحدود بين البلدين.

وأضافت: "خلال المرحلة الماضية كان هنالك عدد من الإجراءات من اعداد الشروط المرجعية وسيكون هنالك مطور وسيجري طرح العطاء".

وأكدت أنه في المرحلة القادمة سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل، مشيرة لوجود اجتماع بين وفد أردني وعراقي بهذا الخصوص في وزارة الصناعة , وفق المملكة .

وتابعت: "خلال الأيام القادمة وقبل نهاية الشهر الحالي سيتم الإعلان عن تفاصيل".

وأكدت أن العلاقات الأردنية العراقية تتسم بالتميز على كافة المستويات، مشيرة إلى أنه بأواخر العام الماضي كان هناك عدد كبير من الاجتماعات والزيارات المتبادلة إلى العراق والى الأردن، وختامها كان للجنة المشتركة التي عقدت الشهر الماضي في بغداد برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين وكان الاتفاق على عدد من الملفات.

وبينت أن هنالك ملفات كبيرة تربط بين الأردن والعراق مثل مشروع الربط الكهربائي وأنبوب النفط وأيضا هنالك التكامل الثلاثي بين الأردن والعراق ومصر.