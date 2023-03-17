العالم اليوم - تغطية طرح "بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي" بواقع 136 مرة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مارس 2023 03:22 مساءً - أعلنت "بريسايت" لحلول الذكاء الاصطناعي، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "جي 42"، عن الاكتتاب على كامل أسهم طرحها العام الأولي.

وشهد الطرح إقبالاً كبيراً، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام 94.9 مليار درهم إماراتي (25.8 مليار دولار)، وتمت تغطية الطرح العام الأولي بواقع 136 مرة لجميع الشرائح مجتمعة، باستثناء المستثمر الأساسي في الشركة المتمثل بالشركة العالمية القابضة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة "بريسايت" إن تغطية الاكتتاب التي تجاوزت عدد الأسهم المطروحة تعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية الشركة للنمو وقدرتها على تحقيق قيمة عالية للمساهمين.

وأضاف: "تساعدنا عملية الطرح العام الأولي على الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للنمو في السوق نظراً إلى الطلب المتنامي على خدمات تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي عبر العديد من القطاعات".

وكانت فترة اكتتاب المستثمرين العاديين والمحترفين قد انتهت بتاريخ 17 مارس 2023 في تمام الساعة 12:00 ظهراً.

ومن المنتظر أن يتم إدراج أسهم "بريسايت" وبدء تداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 27 مارس 2023.