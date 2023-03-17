العالم اليوم - بحث بملفات قديمة يؤدي إلى "اكتشاف مثير" على سطح كوكب الزهرة

انتم الان تتابعون خبر بحث بملفات قديمة يؤدي إلى "اكتشاف مثير" على سطح كوكب الزهرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مارس 2023 03:22 مساءً - للمرة الأولى عبر التاريخ، اكتشف علماء إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) وجود نشاط بركاني على سطح كوكب الزهرة.

واكتشف النشاط بعد فحص صور رادارية لـ"توائم الأرض"، التقطتها "بعثة ماغلان" التابعة لـ"ناسا" منذ أكثر من 30 عاما.

وكشفت الصور عن تغير شكل فتحة بركانية وزيادة حجمها على مدى فترة تقل عن عام، وفقا لمحطة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية.

نبش الماضي

روبرت هيريك أستاذ الأبحاث بجامعة ألاسكا فيربانكس الذي قاد عملية البحث في البيانات الأرشيفية، قال في بيان: "ألهمني اختيار ناسا لمهمة فيريتاس للبحث عن النشاط البركاني الأخير في بيانات ماغلان".

أضاف: "لم أكن أتوقع حقا أن أكون ناجحا، لكن بعد حوالي 200 ساعة من مقارنة الصور يدويا لمدارات ماغلان المختلفة، رأيت صورتين لنفس المنطقة تفصل بينهما 8 أشهر تعرضان تغيرات جيولوجية منبهة ناتجة عن ثوران بركاني".

الخطوة المقبلة بعد 10 أعوام

وستطلق مهمة "فيريتاس" لبدء عملية التحليل الطيفي لكوكب الزهرة، في غضون عقد من الآن، وسترسل مركبة مدارية لدراسة الكوكب القريب من الأرض، من السطح إلى العمق.

وحدثت التغييرات الجيولوجية التي رصدت في "ألتا ريجيو"، وهي منطقة مرتفعات قرب خط استواء الكوكب، التي تعد موطنا لبركان "أوزا مونس" وبركان "مات مونس".

لحظة الاكتشاف المثير