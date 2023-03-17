العالم اليوم - بعد حادث المسيرة.. "خطوة روسية" لمكايدة الولايات المتحدة

انتم الان تتابعون خبر بعد حادث المسيرة.. "خطوة روسية" لمكايدة الولايات المتحدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مارس 2023 03:22 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، عزمها منح جوائز حكومية لطيارين مقاتلين تورطوا في حادث مع الطائرة المسيرة الأميركية، الذي أسفر عن تحطمها.

واتهمت واشنطن موسكو بتنفيذ عملية اعتراض "متهورة" في المجال الجوي الدولي قامت بها مقاتلتان روسيتان من طراز "سوخوي 27"، مما أدى لسقوط المسيّرة الأميركية من طراز "إم كيو-9" فوق البحر الأسود الثلاثاء الماضي.

وقال مسؤولون أميركيون إن واشنطن تبحث بدائل لمسيّراتها في أجواء البحر الأسود بعد حادثة الاعتراض التي نفذها سلاح الجو الروسي، في حين تحدثت واشنطن عن مؤشرات على تحرك الروس لانتشال حطام المسيرة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الوزارة تجري تقييما لمسارات المسيّرات الأميركية في أجواء البحر الأسود، وتدرس طرقا بديلة لتفادي المقاتلات الروسية في شبه جزيرة القرم وتجنب التصعيد مع روسيا.

وذكر المسؤولون الأميركيون أن البنتاغون يدرس الاعتماد على الأقمار الاصطناعية لجمع المعلومات في البحر الأسود كبديل عن المسيّرات.

ما تفاصيل حادثة المسيرة الأميركية؟