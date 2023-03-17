العالم اليوم - قرعة ربع نهائي يوروبا ليغ.. مان يونايتد أمام تحد إسباني

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مارس 2023 02:20 مساءً - أجريت قرعة دور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، أو "يوروبا ليغ"، عصر الجمعة، وحددت "التحدي المقبل" لكبار البطولة مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي وروما ويوفنتوس الإيطاليين.

مواجهات ربع نهائي يوروبا ليغ: مانشستر يونايتد الإنجليزي - إشبيلية الإسباني

يوفنتوس الإيطالي - سبورتنغ لشبونة البرتغالي

باير ليفركوزن الألماني - أونيون سان جيلواز البلجيكي

فينورد الهولندي - روما الإيطالي مواجهات نصف النهائي وأجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كذلك قرعة المواجهات المحتملة لدور نصف النهائي، والتي جاءت كالآتي: الفائز من مباراة (يوفنتوس الإيطالي - سبورتنغ لشبونة البرتغالي) أمام الفائز من مباراة (مانشستر يونايتد الإنجليزي - إشبيلية الإسباني)

الفائز من مباراة (فينورد الهولندي - روما الإيطالي) أمام الفائز من مباراة (باير ليفركوزن الألماني - أونيون سان جيلواز البلجيكي) ما هو موعد مباريات دور ربع النهائي؟ مباريات ربع النهائي ستقام بنظام الذهاب والإياب، ستقام مواجهات الذهاب يوم 13أبريل المقبل، والإياب يوم 20 أبريل.

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