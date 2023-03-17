العالم اليوم - صداع وحمى ونزيف أنفي.. مرض غامض يقتل 5 في بلد إفريقي

انتم الان تتابعون خبر صداع وحمى ونزيف أنفي.. مرض غامض يقتل 5 في بلد إفريقي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مارس 2023 02:20 مساءً - تسبب مرض غامض يؤدي إلى الصداع والحمى ونزيف الأنف، في وفاة 5 أشخاص على الأقل في تنزانيا، حسبما أفادت مصادر طبية.

ووصف المسؤولون الصحيون في الدولة الواقعة شرق إفريقيا، المرض بـ"الغريب"، وأرسلت السلطات فريقا من الأطباء لتشخيصه مع الإبلاغ عن 7 حالات في المنطقة الشمالية الغربية من كاجيرا.

وقال كبير المسؤولين الطبيين بالحكومة تومايني ناجو لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن أعراض المرض تشمل الحمى والصداع والتعب ونزيف الأنف.

وأضاف: "شكلت الحكومة فريقا إقليميا من المتخصصين في إطار الاستجابة السريعة للتحقيق في هذا المرض غير المعروف".

وقال الطبيب إنه يتعين على سكان منطقة كاجيرا تجنب الاتصال بالمصابين والتزام الهدوء.

ماضٍ مقلق

• في يوليو من العام الماضي، توفي 3 أشخاص ظهرت عليهم أعراض مماثلة أعقاب تفشي مرض في منطقة ليندي جنوبي تنزانيا، وتم الإبلاغ عن أكثر من 20 حالة في ذلك الوقت.

• حددت التحقيقات لاحقا المرض باسم داء البريميات.

• البريمات مرض نادر ينتشر عن طريق بول الحيوانات، بما في ذلك الجرذان والأبقار والخنازير والكلاب.

• تشمل الأعراض الحمى والصداع وآلام العضلات والمفاصل واحمرار العين وفقدان الشهية.

• يمكن للحالات الخطيرة من العدوى أن تسبب اصفرار الجلد والعينين وتورم الكاحلين والقدمين أو اليدين، وألم الصدر وضيق التنفس وسعال الدم.

• يمكن علاج المرض بالمضادات الحيوية، وقد يستغرق بين بضعة أيام وبضعة أسابيع للتخلص منه.

• لكن بدون علاج، قد تستغرق العدوى شهورا للتعافي منها، ويمكن أن تسبب فشلا كلويا وكبديا يهدد الحياة.

• رغم أن 90 بالمئة من الحالات خفيفة، فإن ما بين 5 و15 بالمئة يمكن أن تسبب فشل الأعضاء وحتى الموت.