العالم اليوم - خلال يوم واحد.. روسيا تتحدث عن خسائر "فادحة" لأوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مارس 2023 02:20 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إلحاق خسائر "فادحة" بالجيش الأوكراني، من بينها قذائف قدمتها الولايات المتحدة لكييف من أجل التصدي للعمليات العسكرية التي أطلقتها موسكو في فبراير 2022.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 5 قذائف من طراز "HIMARS MLRS"، وصاروخ "Tochka-U"، فضلا عن تدمير 14 طائرة بدون طيار أوكرانية.
ويعلن جيشا كل من أوكرانيا وروسيا عن أرقام متضاربة في العادة بشأن الخسائر المسجلة في المعارك.
وفي أحدث حصيلة، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى إيقاع خسائر بالجانب الأوكراني على النحو التالي:
- القضاء على 135 وحدة عسكرية من القوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق سيمينوفكا وبتروفسكوي وتونينكو في دونيتسك، خلال يوم واحد.
- مقتل 70 جنديًا أوكرانيا في محور كراسنوليمانسكي وتدمير عربات قتال مشاة ومدافع هاوتزر.
- مقتل 65 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعان من طراز D-20 في اتجاهي يوجنو دونيتسك وزابوروجي.
- تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 113 في اتجاه كوبيانسك.
- مقتل 25 جنديًا أوكرانيا وتدمير مدافع ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا" في محور خيرسون
- إصابة محطتين للرادار للقوات المسلحة الأوكرانية في يوم واحد.
وفي وقت سابق، جاء في بيان وزارة الدفاع الأوكرانية ما يلي:
- يركز الجيش الروسي جهود الرئيسية على اتجاهات ليمان وبخموت وأفديف ومارين وشختار.
- شن الروس خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 70 هجوماً على المناطق المذكورة سلفاً.
- خلال اليوم الماضي شن الجيش الروسي 5 هجمات صاروخية و18 ضربة جوية، كما شن 73 هجوماً من منظومات الصواريخ متعددة الاستخدام.
- يحاول الجيش الروسي اختراق دفاع قواتنا في اتجاهي كوبيانسك وليمانسك.
- في اتجاه باخموت الجيش الروسي لا يتوقف عن محاولة اقتحام مدينة باخموت.
- تم صد العديد من هجمات الروسية في مناطق أوريهوفو وفاسيلفكا وباخموت وإيفانوفسكي وهريهوريفكا.
- تعرضت أكثر من 15 بلدة قرب خط التماس لنيران القوات الروسية.
- في اتجاهات أفدييفك ومارينك وشاختارك ، نفذ الجيش الروسي عمليات هجومية باءت بالفاشل
- في مناطق كاميانكا وأفدييفكا وبيرفومايسكي ونيفيلسك ومارينكا.
- في الجزء المحدد من الجبهة خلال اليوم الماضي، نفذ الجيش الروسي أكبر عدد من الهجمات في منطقة مارينكا 12 هجمة تم صدها جميعًا.
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