العالم اليوم - خلال يوم واحد.. روسيا تتحدث عن خسائر "فادحة" لأوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر خلال يوم واحد.. روسيا تتحدث عن خسائر "فادحة" لأوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مارس 2023 02:20 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إلحاق خسائر "فادحة" بالجيش الأوكراني، من بينها قذائف قدمتها الولايات المتحدة لكييف من أجل التصدي للعمليات العسكرية التي أطلقتها موسكو في فبراير 2022.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 5 قذائف من طراز "HIMARS MLRS"، وصاروخ "Tochka-U"، فضلا عن تدمير 14 طائرة بدون طيار أوكرانية.

ويعلن جيشا كل من أوكرانيا وروسيا عن أرقام متضاربة في العادة بشأن الخسائر المسجلة في المعارك.

وفي أحدث حصيلة، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى إيقاع خسائر بالجانب الأوكراني على النحو التالي:

القضاء على 135 وحدة عسكرية من القوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق سيمينوفكا وبتروفسكوي وتونينكو في دونيتسك، خلال يوم واحد.

مقتل 70 جنديًا أوكرانيا في محور كراسنوليمانسكي وتدمير عربات قتال مشاة ومدافع هاوتزر.

مقتل 65 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعان من طراز D-20 في اتجاهي يوجنو دونيتسك وزابوروجي.

تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 113 في اتجاه كوبيانسك.

مقتل 25 جنديًا أوكرانيا وتدمير مدافع ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا" في محور خيرسون

إصابة محطتين للرادار للقوات المسلحة الأوكرانية في يوم واحد.

وفي وقت سابق، جاء في بيان وزارة الدفاع الأوكرانية ما يلي: