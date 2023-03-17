العالم اليوم - دولة إفريقية تعلن تفشي شلل الأطفال

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مارس 2023 02:20 مساءً - أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان أن مسؤولي الصحة في بوروندي أعلنوا، الجمعة، تفشيا لفيروس شلل الأطفال بعد التأكد من إصابة 8 حالات وذلك في أول تفش من نوعه في 3 عقود من الزمن.

وقالت المنظمة إن الحالات المؤكدة هي لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات لم يحصل على اللقاح المضاد للمرض وطفلين آخرين خالطاه في منطقة إيسالي بغرب بوروندي.

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك أكدت 5 عينات من المراقبة البيئية لمياه الصرف الصحي وجود فيروس شلل الأطفال من النمط الثاني".

يمكن أن تحدث عدوى فيروس شلل الأطفال من النمط الثاني عندما تنتشر السلالة الضعيفة من الفيروس الموجودة في لقاح شلل الأطفال الفموي بين السكان الذين لم يتم تحصينهم منذ فترة طويلة.