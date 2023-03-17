العالم اليوم - ربع نهائي دوري الأبطال.. القرعة توقع مان سيتي أمام البايرن

انتم الان تتابعون خبر ربع نهائي دوري الأبطال.. القرعة توقع مان سيتي أمام البايرن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مارس 2023 02:20 مساءً - أجريت قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، ظهيرة الجمعة، وأسفرت عن مواجهات نارية بين أكبر أندية أوروبا، أبرزها بين مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني.