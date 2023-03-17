اليابان تقرر فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - ووافقت الحكومة على التدابير، التى تتضمن إضافة 3 أفراد متورطين فى البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية لقائمة الأشخاص المشمولين بقرارات تجميد الأصول، خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليابانى اليوم الجمعة، وذلك حسبما ذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى هيروكازو ماتسونو، إن بلاده تحث بقوة كوريا الشمالية على اتخاذ أفعال ملموسة لمعالجة قضايا الاختطاف والأسلحة النووية والصواريخ والمسائل الأخرى المثيرة للقلق.

وأضاف ماتسونو أن اليابان ستتعاون عن كثب مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى جانب المجتمع الدولى الأوسع نطاقا للعمل على نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية.

وفى أعقاب العقوبات الأخيرة، تكون اليابان قد جمدت أصول إجمالى 137 منظمة و124 فردا فى كوريا الشمالية ودول أخرى.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت فى وقت سابق اليوم أنها أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز (هواسونج-17) أمس تحت إشراف الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون، احتجاجا على تدريبات عسكرية مشتركة جارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.