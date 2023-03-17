العالم اليوم - ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. القرعة تسفر عن "مواجهات نارية"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مارس 2023 01:19 مساءً - أجريت قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، ظهيرة الجمعة، وأسفرت عن مواجهات نارية بين أكبر أندية أوروبا.

مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد الإسباني - تشلسي الإنجليزي

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