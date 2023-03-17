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العالم اليوم - ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. القرعة تسفر عن "مواجهات نارية"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مارس 2023 01:19 مساءً - أجريت قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، ظهيرة الجمعة، وأسفرت عن مواجهات نارية بين أكبر أندية أوروبا.

مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:

  • ريال مدريد الإسباني - تشلسي الإنجليزي

 

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. القرعة تسفر عن "مواجهات نارية" .. في رعاية الله وحفظة

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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