العالم اليوم - ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. القرعة تسفر عن "مواجهات نارية"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مارس 2023 01:19 مساءً - أجريت قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، ظهيرة الجمعة، وأسفرت عن مواجهات نارية بين أكبر أندية أوروبا.
مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:
- ريال مدريد الإسباني - تشلسي الإنجليزي
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