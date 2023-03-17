العالم اليوم - بمشاركة إماراتية.. جهود لاستنساخ ثور عمره 9 آلاف عام

انتم الان تتابعون خبر بمشاركة إماراتية.. جهود لاستنساخ ثور عمره 9 آلاف عام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مارس 2023 01:19 مساءً - يشارك المركز الإماراتي لدراسات التكنولوجيا الحيوية في جامعة شمال الشرق الفيدرالية الروسية في ياكوتسك، بعملية استنساخ ثور قديم يقدر عمره بـ 8 إلى 9 آلاف عام.

وأقدم مجموعة من العلماء في الجامعة الروسية على تشريح جثة الثور، التي بقيت مدفونة في الجليد لمدة 8 إلى 9 آلاف عام، وتم العثور عليها في صيف عام 2022 بمنطقة فيرخويانسك في جمهورية ياقوتيا الروسية.

ومن المتوقع أن تسمح نتائج الدراسة في المستقبل بتلقي معلومات عن العمر الجيولوجي والبيولوجي والسمات الهيكلية والظروف البيئية لموائل الثور القديم.

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن افتتاح المركز الإماراتي لدراسات التكنولوجيا الحيوية في جامعة شمال الشرق الفيدرالية الروسية في ياكوتسك.

وكشف الباحثون الذين شاركوا في عملية التشريح، مدى جودة الحفاظ على الرأس والأطراف الأمامية وجزء من صدر الثور القديم.

وأثناء تشريح الجثة، تم أخذ عينات للدراسات الميكروبيولوجية والنسيجية والخلوية ودراسات الكربون المشع.

وتم أخذ العينات للفحص عن طريق وضعها في ثلاجة متحف مدينة ياكوتسك وفي بيئات خاصة.

كما تم إجراء دراسات التصوير المقطعي والمورفولوجي والمسح الثلاثي الأبعاد.