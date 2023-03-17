العالم اليوم - وزير الخارجية التركي يزور القاهرة السبت

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مارس 2023 01:19 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو سيزور القاهرة السبت، لإجراء محادثات مع نظيره المصري سامح شكري.

والزيارة ستكون الأولى لوزير خارجية تركي إلى مصر منذ عقد. وكان شكري زار تركيا أواخر فبراير الماضي والتقى جاويش أوغلو، لإظهار التضامن مع أنقرة التي تعرضت لزلزال مدمر أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين.

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