العالم اليوم - روسيا تقرر تمديد اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود 60 يوما

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مارس 2023 01:19 مساءً - أعلن الكرملين، الجمعة، أن روسيا قررت تمديد اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 60 يوما مؤكدا تصريحات سابقة لوزارة الخارجية.

وذكرت أوكرانيا أن الاتفاق، الذي سينتهي قريبا، يجب أن يتم تجديده بالكامل بموجب الشروط الحالية والتي تنص على تمديد لمدة 120 يوما.

من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة أن المناقشات بشأن اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود لا تزال جارية.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي قد أعلن بعد مفاوضات مع الأمم المتحدة في جنيف قبل أيام، أن روسيا تؤيّد تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يومًا فقط، بعدما كان يُمدَّد تطبيق النص كل مرة لمدة 120 يومًا حتى الآن.

وقال سيرغي فيرشينين في إعلان مكتوب أُرسل إلى وسائل إعلامية عقب المفاوضات "إن الجانب الروسي لا يُعارض تمديدًا جديدًا لمبادرة البحر الأسود بعد انتهاء تمديدها الثاني في 18مارس، لكن لمدة 60 يومًا فقط".

وجاء ذلك في ختام يوم من المحادثات بين روسيا وممثلين عن الأمم المتحدة في جنيف في 13 من مارس الجاري.

ومن المقرر أن تنتهي في 18 مارس المرحلة الحالية من الاتفاق الذي يُسَهِل تصدير المنتجات الزراعية من موانئ جنوب البحر الأسود في أوكرانيا وسط صراعها مع روسيا، ولا يمكن تمديده إلا بإذن من موسكو.