مواجهة جديدة بين الصين وأمريكا.. أزمة تيك توك

جدة - نرمين السيد - موقف غربى حازم ضد التطبيق

وتتخذ القوى الغربية وبينها الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة موقفًا حازمًا حيال التطبيق مخافة إساءة استخدام بيانات المستخدمين من قبل المسؤولين الصينيين.

وتصاعد القلق من عمليات تجسس صينية فى الولايات المتحدة فى وقت سابق من هذا العام، بعد إسقاط منطاد صينى فى المجال الجوى الأمريكى.

ورحّب البيت الأبيض الأسبوع الماضى، بمشروع قانون يسمح للرئيس جو بايدن بحظر "تيك توك"، وفق ما أعلن مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان فى بيان.

وأضاف سوليفان، أن مشروع القانون المقدم من الحزبين الرئيسيين "سيمكّن حكومة الولايات المتحدة من منع بعض الحكومات الأجنبية من استغلال خدمات التكنولوجيا بطريقة تشكل خطرا على البيانات الحساسة للأمريكيين وعلى أمننا القومى".

وأدى دعم مشروع القانون فى مجلس الشيوخ والبيت الأبيض إلى تعزيز الزخم السياسى ضد "تيك توك" الذى يتم التحضير أيضا لمشروع قانون آخر ضده فى مجلس النواب.

ويدّعى "تيك توك" أن لديه أكثر من مليار مستخدم فى جميع أنحاء العالم بينهم أكثر من 100 مليون فى الولايات المتحدة.

ويعتبر نشطاء أن الحظر يشكل اعتداءً على حرية التعبير ويضيّق الخناق على تصدير الثقافة والقيم الأمريكية إلى مستخدمى "تيك توك" فى جميع أنحاء العالم.

وجرى منع موظفى الحكومة الأمريكية فى يناير من تنزيل التطبيق على هواتفهم.

وبحسب الصحيفة فقد جاء الإنذار النهائى لـ"تيك توك" من الوكالة الأمريكية المكلفة تقييم المخاطر التى تمثلها الاستثمارات الأجنبية على الأمن القومى.

ورفض المسؤولون الأمريكيون وكذلك "تيك توك" التعليق على التقرير.

وينفى "تيك توك" باستمرار مشاركة بياناته مع الحكومة الصينية، ويقول إنه يتعاون مع الولايات المتحدة منذ نحو عامين لمعالجة مخاوف الأمن القومى لديها.

ووفقا لسكاى نيوز عربية، فيما يربط محلل أمريكى الدوافع بضرورات "الأمن القومى"، يتهم محلل صينى واشنطن بالتذرع بالأسباب الأمنية لـ"تعطيل تقدم المسيرة التكنولوجية" لبلاده.

وقال المحلل السياسى الأمريكى، حسين أبيش، إن الولايات المتحدة تعتبر "تيك توك" تهديدا للأمن القومى للبلاد، مشددا على أن الحكومة والكونجرس "لا يتساهلان مع تشغيل تيك توك داخل الولايات المتحدة".

وضرب أبيش أمثلة على بعض المخاوف لدى الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بـ"تيك توك" وقال لا يمكن السيطرة على المحتوى الذى يقدمه التطبيق الصينى من أى سلطة فى الولايات المتحدة، ويمكن لـ"تيك توك" فى ظروف معينة أن يخلق "فوضى" فى البلاد.

وتابع: إمكانية استخدام "تيك توك" كسلاح صينى، فهو أداة "قوية جدا" يمكن استعمالها لتقديم "معلومات مضللة" أثناء الانتخابات والأزمات، ولدى الحكومة الصينية إمكانية الوصول إلى المعلومات والبيانات الخاصة بمستخدمى "تيك توك"، وبمقدور الحكومة الصينية استخدام المعلومات والمحتوى على التطبيق لما يخدم أهدافها فى الولايات المتحدة ودول الغرب كذلك.

وتصاعد القلق من عمليات تجسس صينية فى الولايات المتحدة فى وقت سابق من هذا العام بعد إسقاط منطاد صينى فى المجال الجوى الأمريكى، إضافة لإقدام الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا على إزالة كاميرات مصنوعة فى الصين من داخل المؤسسات الحكومية، وسط مخاوف من استخدامها فى التجسس وجمع المعلومات.