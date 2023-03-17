العالم اليوم - بسبب قانون ماكرون للتقاعد.. الغضب يشعل فرنسا

انتم الان تتابعون خبر بسبب قانون ماكرون للتقاعد.. الغضب يشعل فرنسا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مارس 2023 12:22 مساءً - عطل متظاهرون حركة المرور في باريس، الجمعة، حيث هاجم منتقدون غاضبون ومعارضون سياسيون ونقابات عمالية في جميع أنحاء فرنسا قرار الرئيس إيمانويل ماكرون بفرض مشروع قانون يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 من خلال البرلمان دون تصويت.

من المتوقع أن تبدأ أحزاب المعارضة في وقت لاحق إجراءات التصويت على سحب الثقة من الحكومة بقيادة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، ومن المرجح أن يتم التصويت في مطلع الأسبوع المقبل.

قرار ماكرون

الخميس، أمر ماكرون بورن بممارسة سلطة دستورية خاصة لدفع مشروع قانون التقاعد الذي لا يحظى بشعبية كبيرة دون تصويت في الجمعية الوطنية، مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي.

أثارت خطورته المحسوبة غضب نواب المعارضة والعديد من المواطنين والنقابات.

ماذا حدث خلال التظاهرات الليلية؟

تجمع الآلاف احتجاجا الخميس في ساحة الكونكورد، التي تواجه مبنى الجمعية الوطنية.

مع حلول الليل، هاجم ضباط الشرطة المتظاهرين في موجات لتطهير المكان. ثم تحركت مجموعات صغيرة عبر الشوارع المجاورة في شارع الشانزليزيه الأنيق، ليشعلوا حرائق في الشوارع.

تكررت مشاهد مماثلة في العديد من المدن الأخرى، من رين ونانت في شرق فرنسا إلى ليون ومدينة مرسيليا الساحلية في الجنوب، حيث حُطمت واجهات المتاجر وواجهات البنوك، وفقًا لوسائل إعلام فرنسية.

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين لمحطة إذاعية آر تي إل الجمعة إن 310 أشخاص اعتقلوا خلال الليل. وقال دارمانين إن معظم الاعتقالات، 258، تمت في باريس.

وذكرت النقابات العمالية التي نظمت إضرابات ومسيرات احتجاجا على رفع سن التقاعد، أن المزيد من التجمعات والمسيرات الاحتجاجية ستنظم في الأيام المقبلة.

وأعلنوا أن "إصلاح نظام التقاعد هذا وحشي وظالم وغير مبرر لعالم العمال".