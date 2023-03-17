الكرملين: الرئيس الصينى يزور روسيا الإثنين المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس الصينى شى جين بينج، سيقوم بزيارة إلى روسيا يوم الاثنين المقبل وتستمر حتى الأربعاء تلبية لدعوة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.





وذكر بيان للرئاسة الروسية اليوم الجمعة أن الرئيسين سيناقشان تطوير شراكة شاملة وتفاعل استراتيجى بين البلدين وتبادل وجهات النظر فى سياق تعميق التعاون بين موسكو وبكين على الساحة الدولية، مضيفا أنه سيتم التوقيع على عدد من الوثائق الثنائية المهمة للتعاون بين روسيا والصين. ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الصينية زيارة شى جين بينج لموسكو فى الفترة من 20 إلى 22 مارس الجارى، مشيرة إلى أن الزيارة ستعطى دفعة جديدة لتنمية العلاقات بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية وستعزز الثقة المتبادلة بين البلدين.

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