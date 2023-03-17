العالم اليوم - حاكم المركزي الفرنسي: البنوك الأوروبية قوية للغاية

انتم الان تتابعون خبر حاكم المركزي الفرنسي: البنوك الأوروبية قوية للغاية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مارس 2023 11:14 صباحاً - قال حاكم البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيلوروا دي غالو، الجمعة، إن "المصارف الفرنسية والأوروبية قوية للغاية"، وذلك غداة رفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة في ظل الاضطرابات التي يشهدها النظام المصرفي.

وقال عبر إذاعة "بي اف ام بيزنس" إن "المصارف الأوروبية ليست في وضع بعض المصارف الأميركية لسبب بسيط للغاية وهو أنها لا تخضع للقواعد ذاتها"، في إشارة إلى انهيار بعض المصارف الإقليمية مؤخرا في الولايات المتحدة، ما أحدث اضطرابات في الأسواق.

وكان الأسبوع الماضي شهد قلق عالمي من انتقال عدوى انهيار بنكي سيلكون فالي وسيغنتشر الأميركيين إلى المصارف الأخرى في أوروبا، خاصة بعد التراجعات الحادة التي شهدها بنك كريدي سويس في سويسرا.

لكن التدخل السريع من قبل البنوك المركزية ساهم في تهدئة المخاوف إلى حد ما. فقد أعلن كريدي سويس أنه سيقترض 54 مليار دولار من المركزي السويسري في خطوة غير مسبوقة من أجل استعادة الثقة في البنك، كما أن بنوكا أميركية كبرى أعلن عن إيداع 30 مليار دولار في بنك "فيرست ريبابليك" الذي يعاني من مشكلات كبيرة كانت تهدد بسقوطه على غرار سيلكون فالي.