أمريكا تخصص 150 مليون دولار مساعدات إنسانية للساحل الإفريقى

وقال وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن - فى بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة - إن هذه المساعدات تتضمن الاحتياجات الإنسانية فى غرب ووسط إفريقيا ومنطقة الساحل، بما فى ذلك بوركينا فاسو وتشاد ومالى وموريتانيا والنيجر، فضلا عن البلدان المجاورة المتأثرة بالأزمة الإقليمية.
وأضاف أنها من شأنها أن تساعد فى توفير الدعم المنقذ للحياة للاجئين وطالبى اللجوء وغيرهم من المتضررين من الصراع وانعدام الأمن الغذائى فى المنطقة.
وأفاد بلينكن - بحسب البيان - أن أحدث المساعدات المعلنة ترفع إجمالى ما قدمته الولايات المتحدة من مساعدة إنسانية للمنطقة إلى أكثر من 233 مليون دولار فى السنة المالية 2023.
واختتم البيان بالقول "إن المساعدات الأمريكية المستمرة توفر الدعم العاجل المنقذ للحياة، بما فى ذلك الغذاء والمأوى ومياه الشرب والصرف الصحى والنظافة وغيرها من الخدمات".
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