العالم اليوم - خلال 24 ساعة.. 70 هجوما روسيا "مستعرا" على 5 محاور

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مارس 2023 10:17 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الجمعة، آخر تطورات المعارك على جبهات عدة، مع استمرار الأعمال الهجومية الروسية.

وأشارت إلى أن الجيش الروسي لا يتخلى عن نواياه فيما يتعلق بالسيطرة على أوكرانيا، ويواصل القيام بأعمال هجومية بغض النظر عن الخسائر الفادحة التي يتكبدها. وجاء بيان وزارة الدفاع الأوكرانية كالتالي: يركز الجيش الروسي جهود الرئيسية على اتجاهات ليمان وبخموت وأفديف ومارين وشختار.

شن الروس خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 70 هجوماً على المناطق المذكورة سلفاً.

خلال اليوم الماضي شن الجيش الروسي 5 هجمات صاروخية و18 ضربة جوية، كما شن 73 هجوماً من منظومات الصواريخ متعددة الاستخدام.

يحاول الجيش الروسي اختراق دفاع قواتنا في اتجاهي كوبيانسك وليمانسك.

في اتجاه باخموت الجيش الروسي لا يتوقف عن محاولة اقتحام مدينة باخموت.

تم صد العديد من هجمات الروسية في مناطق أوريهوفو وفاسيلفكا وباخموت وإيفانوفسكي وهريهوريفكا.

تعرضت أكثر من 15 بلدة قرب خط التماس لنيران القوات الروسية.

في اتجاهات أفدييفك ومارينك وشاختارك ، نفذ الجيش الروسي عمليات هجومية باءت بالفاشل في مناطق كاميانكا وأفدييفكا وبيرفومايسكي ونيفيلسك ومارينكا.

في الجزء المحدد من الجبهة خلال اليوم الماضي، نفذ الجيش الروسي أكبر عدد من الهجمات في منطقة مارينكا 12 هجمة تم صدها جميعًا. العمليات الهجومية خلال الساعات الـ 24 الماضية شنت القوات الجوية الأوكرانية 7 ضربات على مناطق تمركز الجيش الروسي.

ضربت وحدات من القوات الصاروخية والمدفعية 5 نقاط تحكم و5 مناطق تمركز لأفراد الجيش الروسي والمعدات العسكرية منها أيضاً مخزن للوقود ومواد التشحيم ومحطتي رادار ومحطة راديو الكترونية قتالية ومجمع صواريخ مضادة للطائرات في موقع إطلاق النار.

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