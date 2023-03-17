العالم اليوم - نيكي يغلق على ارتفاع مع انحسار مخاوف أزمة البنوك

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مارس 2023 10:17 صباحاً - أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع الجمعة بقيادة أسهم البنوك والإلكترونيات إذ تعززت المعنويات بانحسار المخاوف إزاء أزمة بنك سيلكون فالي الأميركي ومجموعة كريدي سويس السويسرية.

وأغلق نيكي مرتفعا 1.2 بالمئة عند 27333.79 نقطة كما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على ارتفاع 1.15 بالمئة عند 1959.42 نقطة.

وعلى الرغم من ذلك، أنهى مؤشر نيكي الأسبوع منخفضا في ظل أزمة مصرفية محتدمة أدت إلى انخفاض عائدات السندات في حين حد المشاركون في السوق كثيرا من توقعاتهم برفع أسعار الفائدة في المستقبل في الاقتصادات الغربية.

يأتي الإغلاق القوي في أعقاب تصاعد المخاطر في الأسواق الآسيوية عموما وفي وول ستريت خلال الليل وهو أمر من المنتظر أن يمتد إلى الأسهم الأوروبية.

وينتظر المستثمرون الآن أي تطورات إذ من الممكن أن تستمر سياسة التشديد التي تتبعها البنوك المركزية. ورفع البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

وارتفع سهم مجموعة سوني عملاق الإلكترونيات ومجموعة ميزوهو المالية 3.52 بالمئة و1.96 بالمئة على الترتيب وكانا من بين أكبر الرابحين على المؤشر نيكي.

وتراجع سهم شركة تايسي للبناء 8.13 بالمئة تلاه نيبون شيت جلاس الذي انخفض 2.41 بالمئة.

وكانت شركة سانريو المحدودة للترفيه وشركة بيزنس بريكثرو التعليمية أكبر الرابحين بالنسبة المئوية في توبكس إذ ارتفعتا 16.73 بالمئة و19.46 بالمئة على الترتيب.

وكانت شركة التسوق الاجتماعي إنيجمو وشركة هب المحدودة المشغلة للحانات أكبر الخاسرين بانخفاض 12.58 بالمئة و9.39 بالمئة على الترتيب.