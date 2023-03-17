أمريكا تثمن جهود كوريا الجنوبية واليابان لتحسين علاقاتهما الثنائية

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة، خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان ونظيرها الكورى الجنوبى تشو هيون دونج.
وجددت شيرمان دعم الولايات المتحدة المستمر لليابان وكوريا الجنوبية فى اتخاذ خطوات لتحويل هذا التفاهم الجديد إلى تقدم دائم.
وأكد الجانبان، بحسب البيان، التزامهما بالتعاون الثلاثى كوسيلة رئيسية لمواجهة أخطر التحديات الإقليمية والعالمية.
وأدانا أعمال كوريا الشمالية الاستفزازية، بما فى ذلك إطلاق الصاروخ الباليستى عابر للقارات أمس.
وشددت نائبة وزير الخارجية الأمريكى على التزام الولايات المتحدة الصارم بالدفاع عن كوريا الجنوبية.
كما رحبت شيرمان بزيارة رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الرسمية المرتقبة إلى الولايات المتحدة، والتى من شأنها تعزيز الشراكة العالمية المتوسعة.
وشكرت شيرمان نظيرها الكورى الجنوبى على مساعدات سول السخية لأوكرانيا، بما فى ذلك تعهد جديد بقيمة 130 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات البنية التحتية للطاقة.
كما أعربت عن تقديرها لاستضافة كوريا الجنوبية للقمة الثانية للديمقراطية.
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