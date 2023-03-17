مقتل شخص إثر قصف روسى على دونيتسك شرقى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات فى مقاطعة دونيتسك شرقى أوكرانيا، والتى أعلنت روسيا ضمها إلى أراضيها، مقتل شخص واحد على الأقل، أمس الخميس، وإصابة سبعة آخرين فى بالمنطقة إثر قصف نفذته القوات الروسية.





ووفقًا لقناة "سى إن إن"الإخبارية الأمريكية اليوم، قال مكتب المدعى الإقليمى فى دونيتسك، إن القوات الروسية أطلقت النيران على مدينة كوستيانتينيفكا وعدة قرى بالمدفعية وقاذفات الصواريخ المتعددة من طراز "أوراجان"، مشيراً إلى أن القصف أصاب "محطة السكك الحديدية والسوق والمنازل الخاصة". وتبلغ المرأة التى توفيت 50 عاماً وتعيش فى بلدة بيفدين.

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