أمريكا والاتحاد الإفريقى يؤكدان التزامهما المشترك بتعزيز السلام والأمن

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة خلال لقائهما لمناقشة متابعة قمة القادة الأمريكية الأفريقية وسبل تعميق الشراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقى.

وأعرب الجانبان عن رغبتهما فى العمل معا بشكل وثيق فى قضايا بما فى ذلك التجارة والاستثمار والأمن الغذائى والحكم الديمقراطى.

وشدد بلينكن على أهمية تعزيز العلاقة بين أمريكا وأفريقيا، مجددا دعم الولايات المتحدة لانضمام الاتحاد الأفريقى إلى مجموعة العشرين كعضو دائم.

وسلط وزير الخارجية الأمريكى الضوء على التزام حكومة الولايات المتحدة بدعم أجندة 2063 للاتحاد الأفريقى، والتى تهدف إلى تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأفريقيا على مدى السنوات الأربعين القادمة.

كما أعرب بلينكن عن امتنانه لقيادة الرئيس فقى وفرصة الانخراط فى حوارات بناءة - وهى فرصة مهمة لمتابعة الالتزامات التى تم التعهد بها فى إطار قمة القادة الأمريكية الأفريقية التى عقدت فى واشنطن فى ديسمبر 2022.