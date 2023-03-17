موسكو تنتقد دعوات خفض سقف الأسعار على النفط الروسى

جدة - نرمين السيد - وفى تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم"، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، مساء أمس الخميس - أن هذه الدعوات لن تؤدى إلا لزعزعة استقرار أسواق الطاقة.
وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو لن توافق بأى حال على تعسف الدول الغربية.
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