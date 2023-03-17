الصين تنشئ هيئة رقابة مالية يديرها الحزب الشيوعى

جدة - نرمين السيد - وقالت وسائل إعلام صينية رسمية، فى تقرير لها، أمس الخميس، أن ذلك بهدف منح الحزب الحاكم السيطرة المباشرة والإشراف على الشؤون المالية.

وذكرت أن "اللجنة المالية المركزية" الجديدة من المقرر أن تعزز "القيادة المركزية والموحدة للحزب بشأن العمل المالى"، مشيرة إلى أن اللجنة مسؤولة عن التخطيط رفيع المستوى للاستقرار المالى والتنمية.

وأكد اجتماع حكومة الصين التشريعى السنوى الذى عقد الشهر الجارى على أن معالجة المخاطر المالية هى أولوية لصانعى السياسات هذا العام.

وأضاف التقرير إن المكتب الإدارى للجنة الجديدة سيتولى مسؤوليات لجنة الاستقرار المالى والتنمية التابعة لمجلس الدولة - وهى مجموعة أشرف عليها ذات مرة ليو هى المتقاعد وتم حلها الآن.

وقالت وكالة "رويترز"، إن ذلك يأتى فى أعقاب فوز غير مسبوق بولاية ثالثة، حققه الرئيس الصينى شى جين بينج، فى زعامة الحزب الحاكم، أكتوبر الماضى، وكذلك فوزه بفترة جديدة فى رئاسة البلاد فى وقت سابق من الشهر الجارى، ما جعله أقوى زعيم للصين منذ ماو تسى تونج.