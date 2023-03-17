إستونيا ترسل أسلحة وعتادا إلى القوات الخاصة فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "إيه.أر.أر" الإستونية أن الحزمة الأخيرة - التى اقترحها وزير الدفاع هانو بيفكور - تتضمن بنادق نصف آلية وبنادق قنص ومناظير وذخيرة ومعدات شخصية وقوارب دورية وكاميرات تصوير حرارى، كما ستتبرع الدولة بإمدادات طبية.

وأوضح الوزير بيفكور "ناقشنا حالة مساعدات أوكرانيا مع حلفاء، ومن الواضح أنه لا يوجد وقت نضيعه فى دعم أوكرانيا".

وحتى الآن، قدمت إستونيا ما يقرب من 400 مليون يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، أى ما يعادل أكثر من 1 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى.

يأتى هذا من تداعيات اعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى فبراير 2022 القيام بعملية خاصة فى دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى صراع عسكرى بين الطرفين وفرض عقوبات على روسيا.