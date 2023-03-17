موسكو تبدى قلقها من خطط «أوكواس»

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء "تاس"، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، - فى مؤتمر صحفى، إن هذا التحالف تثير القلق فى موسكو، حيث أعربت بعض الدول الأخرى، بما فى ذلك اليابان ونيوزيلندا، عن اهتمامها بالانضمام إلى الاتفاقية الأمنية.

وأضافت المتحدثة: "هناك مخاوف جدية من التوسع لاكواس، حيث تسعى بعض الدول للانضمام إليه ومنها اليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية".

كما سلطت زاخاروفا الضوء على الجهود التى تبذلها الدول الأعضاء فى الاتحاد لإقامة شراكات مدنية زائفة تهدف حقًا إلى تعزيز المواجهة والردع، بدلاً من الأهداف المزعومة، وهى تطوير التكامل الاقتصادى والتعاون المشترك الخالى من النزاعات".

وبحسب زاخاروفا، فإن "ما يحدث حقًا هنا هو ببساطة" التسويق الماكر "للمجتمع المدنى، أو التزييف بمعنى أنه يتم إنشاء منظمات مدنية وهمية بهدف توفير دعم" القوة الناعمة "لقوة" "من خلال نشر مفهوم التحالف خلف حلف شمال الاطلسى وأوكواس".

وبحسب زاخاروفا، فإن الأهداف التى تسعى الدول الغربية إلى تحقيقها واضحة حيث "يوسعون أنشطة الناتو لتشمل منطقة لم يكن لهم فيها وجود تقليديًا لأسباب مفهومة".

(أوكواس) هو اتفاق أمنى يضم أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تم إنشاؤه فى عام 2021.

كجزء من الاتفاقية، تخطط أستراليا، على سبيل المثال، لاستخدام التكنولوجيا الأمريكية لبناء ما لا يقل عن ثمانى غواصات تعمل بالطاقة النووية، والتى ستبدأ فى الخدمة فى عام 2036، وستقوم بإعادة تجهيز قواتها المسلحة لاستخدام صواريخ كروز الأمريكية.