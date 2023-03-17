الدنمارك تعلن موقفها من مشاركة روسيا فى تحقيقات تخريب «نورد ستريم»

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "فرانس 24" الإخبارية شدد وزير الخارجية الدنماركى، لارس لوكه راسموسن، مساء أمس الخميس، على أن كلًا من بلاده والسويد وألمانيا تحترم سيادة القانون، ويمكن الوثوق بنتائج تحقيقاتها، موضحًا أنه تم إبلاغ روسيا بأنه سيتم إجراء تحقيق شامل حول هذا الحادث.

يأتى هذا فى وقت أعلن فيه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن موسكو عرضت على السلطات الدنماركية تشكيل مجموعة دولية من الخبراء وإجراء مسح لخطوط "نورد ستريم"، مبينا أن موسكو تلقت ردودًا وصفها بـ"الغامضة".