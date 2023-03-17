جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "فرانس 24" الإخبارية شدد وزير الخارجية الدنماركى، لارس لوكه راسموسن، مساء أمس الخميس، على أن كلًا من بلاده والسويد وألمانيا تحترم سيادة القانون، ويمكن الوثوق بنتائج تحقيقاتها، موضحًا أنه تم إبلاغ روسيا بأنه سيتم إجراء تحقيق شامل حول هذا الحادث.
يأتى هذا فى وقت أعلن فيه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن موسكو عرضت على السلطات الدنماركية تشكيل مجموعة دولية من الخبراء وإجراء مسح لخطوط "نورد ستريم"، مبينا أن موسكو تلقت ردودًا وصفها بـ"الغامضة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدنمارك تعلن موقفها من مشاركة روسيا فى تحقيقات تخريب «نورد ستريم» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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