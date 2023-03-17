واشنطن تعلق على تسليم بولندا مقاتلات ميج إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى جون كيربى أمس الخميس فى تصريح، إن قرار بولندا لا يغير حسابات واشنطن فيما يتعلق برفض إرسال طائرات "إف -16" أمريكية الصنع.

وكانت السلطات البولندية، قد أعلنت تسليم أوكرانيا 4 طائرات "ميج -29 " خلال الأيام المقبلة.