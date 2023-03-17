واشنطن تعلق على تسليم بولندا مقاتلات ميج إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى جون كيربى أمس الخميس فى تصريح، إن قرار بولندا لا يغير حسابات واشنطن فيما يتعلق برفض إرسال طائرات "إف -16" أمريكية الصنع.
وكانت السلطات البولندية، قد أعلنت تسليم أوكرانيا 4 طائرات "ميج -29 " خلال الأيام المقبلة.
وقال الرئيس البولندى أندريه دودا اليوم الخميس، إن "وارسو ستنقل إلى أوكرانيا أربع طائرات مقاتلة سوفياتية التصميم من طراز ميج-29 تعمل بشكل كامل خلال الأيام المقبلة"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
جدير بالذكر، أن وكالة حرس الحدود البولندية كانت قد أعلنت اليوم الخميس، ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الوافدين إليها منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى أكثر من 10.4 مليون لاجئ، وذلك فى أعقاب وصول نحو 19 ألف لاجئ أوكرانى إلى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكانت بولندا قد مررت فى مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
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