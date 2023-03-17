العالم اليوم - ما هو "فيلق حرية روسيا" الذي صنفته موسكو إرهابيا؟

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مارس 2023 04:19 صباحاً - أعلنت موسكو الخميس تصنيف منظمة "فيلق حرية روسيا" التي تضم متطوعين روس يقاتلون إلى جانب أوكرانيا على أنها جماعة "إرهابية"، وفق ما ذكرت وكالات أنباء روسية.

ويحظر هذا التصنيف أنشطة المنظمة في روسيا ويعرّض أفرادها ومناصريها لخطر التعرض لعقوبات شديدة تصل إلى السجن المؤبد.

وقال مكتب المدعي العام الروسي في بيان على تلغرام، إن المحكمة العليا أصدرت هذا التصنيف بناء على طلبه.

وأضاف البيان أن المنظمة تسعى "لتقويض الأسس الدستورية لروسيا والانقلاب على السلطة في البلاد، بما في ذلك عن طريق شن أعمال إرهابية".

ما هي المعلومات المتوفرة حول "فيلق حرية روسيا"؟