الأردن يدين استمرار اقتحامات الاحتلال للمدن الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - عبر الأردن عن إدانته البالغة لاستمرار الاقتحامات التى ينفذها الاحتلال الإسرائيلى للمدن الفلسطينية المحتلة والاعتداء عليها، والتى كان آخرها العدوان على مدينة جنين أمس الخميس.





وشدد الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير سنان المجالى - فى تصريح صحفى اليوم - على ضرورة وقف إسرائيل للإجراءات الأحادية كافة، وحماية المدن الفلسطينية من هذه الاعتداءات المتكررة والمتواصلة. وأكد المجالى، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، موقف الأردن الرافض لهذه الاعتداءات، وعلى ضرورة وقف التصعيد والحملات ضد الشعب الفلسطينى وبشكل فورى، محذراً من عواقب هذا التصعيد الذى لن يؤدى إلا إلى المزيد من التدهور والعنف، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة.

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