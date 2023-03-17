العالم اليوم - بالفيديو.. "فريدي" المدمر يقتل المئات في إفريقيا

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. "فريدي" المدمر يقتل المئات في إفريقيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مارس 2023 03:22 صباحاً - أعلن رئيس ملاوي الخميس ان الإعصار فريدي، أوقع 326 قتيلا في البلاد بحسب حصيلة جديدة فيما تجاوز العدد الاجمالي للضحايا في دول جنوب إفريقيا الـ400 منذ وصول هذه الظاهرة في نهاية فبراير.

وقال لازاروس شاكويرا خلال زيارة إلى بلانتير مركز العواصف: "منذ الأربعاء، ارتفعت حصيلة هذه الكارثة من 225 إلى 326 قتيلا وتضاعف عدد النازحين ليصل إلى 183159 في ملاوي".

وكرر شاكويرا دعوته للحصول على مساعدة قائلا إن "الاحتياجات ضخمة".

وكان الرئيس دعا الأربعاء إلى المساعدة الدولية للتعامل مع الدمار الهائل واصفا الكارثة بأنها "مأساة وطنية".

ما هي الخسائر التي تسبب بها الإعصار فريدي؟