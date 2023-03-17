قرار من رئاسة الحرمين للتيسير على ذوى الإعاقة فى المسجد الحرام

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، تخصيص ثمانية أبواب لدخول الأشخاص ذوى الإعاقة للمسجد الحرام، وذلك للتسهيل عليهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وتحقيق التنمية الإنسانية المستدامة للمعتمرين وقاصدى بيت الله العتيق من الأشخاص ذوى الإعاقة.





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