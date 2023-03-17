الرئيس الجزائرى يجرى تعديلا حكوميا يشمل 11 حقيبة وزارية

جدة - نرمين السيد - وشملت التغييرات تعيين أحمد عطاف وزيرا للخارجية خلفا لوزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة، وتعيين الطيب الزيتونى وزيرا للتجارة وتعزيز الصادرات خلفا للوزير السابق كمال رزيق.
كما تم تعيين لعزيز فايد وزيرا للمالية، وفايزة دحلب وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة، وعبد الرحمن حماد وزيرا للشباب والرياضة، ويوسف شرفة وزيرا للنقل، ومختار ديدوش وزيرا للسياحة وأحمد بدانى وزيرا للصيد البحرى ومريم بن ميلود وزيرة للرقمنة والإحصائيات، وطه دربال وزيرا للرى وفيصل بن طالب وزيرا للعمل.
فيما شمل التعديل الحكومى تعيين يحى بوخارى أمينا عاما للحكومة، ونذير العرباوى مدير ديوان الرئاسة، خلفا لعبد العزيز خلف الذى تم تعيينه وزيرا للدولة مستشارا لرئيس الجمهورية.
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