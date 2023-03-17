البنتاجون: مؤشرات على أن روسيا تبذل جهدا لانتشال حطام المسيرة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أفادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بأن لديها مؤشرات ترجِح محاولة روسيا انتشال حطام الطائرة المسيرة الأمريكية، التى سقطت بعد اعتراض روسى لها فوق البحر الأسود.





وقللت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء اليوم الخميس، من فرص نجاح موسكو فى ذلك. وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر إن هناك مؤشرات تفيد بمحاولة روسيا انتشال حطام المسيرة "MQ-9"، لكن من المستبعد للغاية أن يتمكنوا من استرجاع أى شئ له فائدة.

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