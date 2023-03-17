العثور على جثتي الأردنيين الطراونة في تركيا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 17 مارس 2023 12:09 صباحاً - دوت الخليج :- أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الثلاثاء، وفاة المواطنَين الأردنيَين الاثنين، اللذين انقطع الاتصال بهما منذ بداية الزلزال الذي ضرب مدينة أنطاكيا التركية بداية شهر شباط الماضي. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سنان المجالي، أن السلطات التركية المختصة قد أبلغت السفارة الأردنية في أنقرة بنتيجة فحص الحمض النووي (DNA)، الذي أكد هوية المواطنَين الأردنيَين رحمهما الله. وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة عن أحر التعازي وصادق المواساة لذوي الفقيدين.

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